Schade corona aan Zeeuwse cultuur is 4,3 miljoen euro, provincie zet steunfonds op

Het nieuwe jaar niet halen

Pijn en moeite

,,Daarom hebben we besloten steunfonds in het leven te roepen", zegt gedeputeerde Anita Pijpelink (PvdA, cultuur). ,,Dat is hard nodig.” Het Rijk heeft 300 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de culturele sector, maar daarvan verwacht Pijpelink weinig voor Zeeland. Met veel pijn en moeite hebben de kleine provincies voor elkaar gekregen dat ze in Den Haag één theater, één podium en één museum mogen aandragen voor hulp, onder de voorwaarde dat de regio het bedrag van het ministerie verdubbelt.

Vlag wapperen

,,Voor de Zeeuwse culturele sector is dat lang niet genoeg", benadrukt Pijpelink. Ze kan nog niet zeggen hoeveel geld er in het stimuleringsfonds komt. ,,Die 4,3 miljoen euro kunnen we natuurlijk niet helemaal compenseren." De bedoeling is dat ook bedrijven een bijdrage leveren aan het steunfonds. Met enkele is Pijpelink al in gesprek. ,,Er is een bedrijf dat evenementen sponsort, terwijl die zijn afgelast. Dat overweegt nu een derde toch uit te keren, een derde zelf te houden want bedrijven hebben het ook zwaar en een derde in dit fonds te stoppen, waarmee het dus niet meer gekoppeld is aan datzelfde evenement. Het is heel mooi om te merken dat bedrijven cultuur niet alleen steunen omdat ze hun vlag erbij willen zien wapperen.”