Schaatsweer op komst in Zeeland! In Krabbendijke zijn ze er klaar voor

Nachtelijke temperaturen van -5 graden zijn in aantocht. ,,Het is afhankelijk van meerdere factoren, maar schaatsen is zeker niet ondenkbaar”, aldus weervrouw Diana Woei van Weerplaza. De temperatuur gaat vanaf morgen naar beneden. Maandag, dinsdag en woensdag worden waarschijnlijk de koudste dagen.

Parkeerterrein voetbalclub Krabbendijke

De organisatie van de ijsclub ging niet over een nacht ijs bij haar beslissing. ,,Er zijn door de gemeente verschillende criteria opgesteld. We zetten het parkeerterrein van de voetbalclub onder water en daar wordt ook door omwonenden gebruik van gemaakt. We moeten er dan wel zeker van zijn dat er kans van slagen is. En dan nog zijn we afhankelijk van allerlei factoren zoals wind en de temperatuur overdag en 's nachts. Maar het bestuur was het er unaniem over eens om de baan onder water te zetten.''