Schaatsen in Zeeland? ‘Met pijn in het hart besloten de baan niet onder water te zetten’

KRABBENDIJKE - Lijkt het er op dat de schaatsen eindelijk weer uit het vet kunnen, is er dat irritante corona. De Zeeuwse ijsclubs zitten in dubio, want moet je dat stuk asfalt of weiland nou wel of niet onder water zetten?