Scalda verbetert koksopleiding met project cooking@sea

Samen met scholen in Cornwall (Engeland), Calais (Frankrijk), Torres Vedras (Portugal), Valencia (Spanje) en Hiiumaa (Estland) gaat Scalda zich inspannen om de koksopleidingen te verbeteren. ,,Het beroep is veranderd”, legt projectleider Rik Steenaard uit. ,,Koks moeten creatief zijn met regionale producten. Vroeger zagen klanten van een restaurant alleen de bediening, nu staan koks vaak open en bloot te koken. Koks moeten dus communicatiever zijn. We gaan in het project aan de slag met toekomstbestendige vaardigheden. Zo wordt het beroep gepromoot en komen de juiste mensen op de juiste plek in de restaurants terecht.”