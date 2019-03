Scalda-studenten pakken 10 medailles bij Skills The Finales

‘Drie nationaal kampioenen en 10 medailles op 19 deelnemers. Een prestatie waar we als Scalda ontzettend trots op zijn!', zegt Bianca van der Meijden, Skills coördinator binnen Scalda. ‘Het zijn pittige dagen waar ook de nodige emoties bij komen kijken. Naast de euforie van de winnaars zijn er ook teleurstellingen te verwerken. Iedere student doet zijn uiterste best en voor ons zijn de deelnemers allemaal toppers. Ze behoren sowieso bij de beste beroepsbeoefenaars van Nederland, dat is al een hele prestatie op zich!”

Aan de mbo-vakwedstrijden deden in totaal 19 studenten van Scalda mee. In totaal deden aan Skills The Finals, 1000 talentvolle mbo-studenten en 312 vmbo-leerlingen mee. De gouden medaille winnaars maken kans om namens Team NL deel te gaan nemen aan WorldSkills 2019, het WK voor beroepen. Dit WK vindt in augustus plaats in Kazan, Rusland.