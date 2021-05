Scalda-studente Indy is een hero: ze zorgt dat iedereen zich comfortabel voelt

Watersnood­mu­se­um exposeert buiten: Hoe hoog komt het water te staan en hoe communi­ceer je tijdens een ramp

16 mei OUWERKERK - Als de mensen niet in het museum kunnen komen, dan halen we toch het museum naar buiten? Dat is de gedachte achter de twee buitententoonstellingen die het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk organiseert. De eerste is vanaf dinsdag te zien en gaat over communicatie tijdens en na de ramp van 1953.