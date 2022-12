Scalda stapt naar politie na interne aanval op digitale netwerk, lessen geschrapt

Scalda was donderdagochtend genoodzaakt om enkele lessen op de vestiging aan de Edisonweg te schrappen. ,,We hadden last van wifiverstoringen. Omdat sommige vakken op deze locatie erg ict-gericht zijn, moesten we dat doen’’, zegt De Bruijn. Scalda heeft met de netwerkprovider voorzieningen getroffen en inmiddels draaien alle systemen weer.

De school neemt de aanvallen hoog op. ,,We doen aangifte omdat we willen weten of er een strafrechtelijk onderzoek mogelijk is. Veel andere bedrijven hebben er last van en ddos-aanvallen zijn een groeiend probleem in de samenleving. Elke verstoring zorgt ervoor dat mensen niet kunnen werken. Er zitten dus ook financiële gevolgen aan. We zoeken uit of we de schade op de veroorzakers kunnen verhalen.’’