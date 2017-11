Scalda neemt groene mbo-opleidingen Edudelta over

Bredeweg: 'Men hield mij voor een satan'

9:45 KRUININGEN - Na bijna een jaar van stilzwijgen reageert dominee Gerrit Bredeweg in felle bewoordingen op de manier waarop de classis Goes van de Gereformeerde Gemeenten is omgegaan met de klachten die oud-diaken Henk Jansen tegen hem indiende. ,,Men mocht ongestraft mijn prediking bestrijden, mij smaden, beledigen en voor een ‘satan’ houden", schrijft hij onder meer in brief aan de gemeenteleden in Kruiningen.