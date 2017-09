Satirisch filmpje Arjen Lubach om Zeeuwse huisartsen te werven

video Stuiteren over de Schelde

21:49 TERNEUZEN - Een Ferrari huren en daar met de directie wat rondjes mee gaan racen, is al lang niet meer origineel. Met je zakenrelaties in een opblaasboot van 250 PK met bijna honderd kilometer per uur over de golven in de Put van Terneuzen stuiteren, dáár kun je mee thuiskomen. Publiek was er amper, de kapiteins en bemanning deden het varen in de rigid inflatable boats tijdens de Corporate Rib Rally meer voor eigen eer en glorie. De passagiers van de snelle huurboten konden na de vaartocht nog even netwerken in een droog pak.