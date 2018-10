Sasse Mike is een echte, erkende indiaan

Zelfs zijn beste vrienden waren tot voor kort amper op de hoogte van de familiehistorie van Mike. De 36-jarige Sassenaar is geboren in Nederland, maar een deel van zijn roots ligt in een heel ander deel van de wereld. ,,Op mijn achttiende ben ik officieel erkend als indiaan. Ik ben hier nooit echt mee naar buiten getreden. Het klinkt ook nogal ongeloofwaardig, een Nederlander die indiaan is. Toch is het echt zo. Mijn opa komt uit Canada en behoort tot de zogenaamde ‘Sagamok Anishnawbek’ indianenstam.''