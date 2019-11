Sandra maakt sintsurprises als hobby: ‘middenin de zomer zat ik al te knutselen’

VIDEO Hulster ‘dwarslig­ger’ Rick van Goethem Europees kampioen driften

20:30 HULST - De beste dwarsligger van Europa komt uit Hulst. Rick van Goethem (24) is onlangs Europees kampioen driften geworden, de in Nederland minder bekende maar spectaculaire autosport. In zeven wedstrijden door heel Europa vernederde hij de beste drifters van het continent in de competitie Drift Kings.