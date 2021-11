Sandra H., verdachte in zaak-Ichelle, mag geen afscheid nemen van overleden moeder

Stinkend postpakket dat leidde tot ontruiming Goese winkel­straat gaat toch niet retour afzender

GOES - ,,Het is hier weer fris en fruitig”, grapt Frans Lameijn van de Primera in de Sint Adriaanstraat in Goes. Zijn winkel en een deel van de straat werden dinsdagmiddag ontruimd vanwege een walgelijk ruikend pakket met een doerianvrucht. Volgens PostNL is het pakket door de politie ingenomen.

