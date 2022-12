Sandra H. in hoger beroep tegen straf voor moord op Ichelle

Bij In de Bakkerij maken ze croissants met hooiboter

Beoefenaars van ambachtelijke beroepen zoals de bakkers hebben het moeilijk. Niet alleen het personeelstekort speelt hen parten, de hoge energie- en grondstofprijzen vormen een bedreiging voor deze bedrijfstak. Alleen een straatbeeld zonder warme bakkers en de geur van versgebakken brood, daar moet je toch niet aan denken? We volgen komende weken ambachtelijke Zeeuwse bakkers en tekenen hun verhaal op. Deze week Renée Looman van In de Bakkerij uit Goes.

10:00