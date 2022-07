Sand & Pepper in Burgh is een gemoedelijke hangout

Om in vakantiestemming te raken, koersen we vanuit de stad richting Schouwen. Als we het eind van de Oosterscheldekering naderen, zien we strandpaviljoen Sand & Pepper in de verte opdoemen. De beachbar nestelt zich tegen de duinen. We verheugen ons al daar neer te strijken. Tel daarbij de opmerkingen van wat kennissen op: ,,Bij dat strandpaviljoen zit je zó lekker. En die runderburgers! Of de bavette! Heerlijk!’’ Dat maakt wel heel erg nieuwsgierig. Dus off we go.