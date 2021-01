Samenwerking over de grens kan beter door van de regels af te wijken

column oscar garschagen Een paar piemels worden pijlsnel gecensu­reerd, maar de li­vestreams van rellende boefjes blijven ongemoeid

29 januari Vette pech voor vier jonge Goesenaren die moeten boeten voor hun aandeel in het grote corona-oproer zonder ook maar één steen te hebben gegooid of één winkel te hebben geplunderd. Hun misdrijf was in de ogen van de Middelburgse politierechter het verspreiden van opruiend proza, ook onacceptabel. ,,Wie morge avond herres in Goes. Neem je vuurwerk en je brandbommen mee word kkr herres, ik laat mij niet neuken door de overheid!!!!’’. Tv-kijkend Nederland zag rechter Nancy van Spronssen kauwen op deze zwakbegaafde tekst voordat zij hen stevig tuchtigde.