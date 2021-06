Samen op de judomat en met z’n achten in een sloep: vanaf zaterdag mag het weer!

Aantal coronapa­tiën­ten in Zeeuwse ziekenhui­zen daalt niet verder

31 mei GOES - De snelle daling van het aantal coronapatiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen is tot stilstand gekomen. Bij Adrz en ZorgSaam lagen maandag in totaal zeventien patiënten. Dat zijn er precies evenveel als een week geleden.