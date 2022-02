Samen met je partner, zoon of moeder op de lijst: het wemelt van de familiebanden bij de verkiezingen

Cees Freeke is in Terneuzen lijsttrekker van Bondgenoot Cees Freeke, de voortzetting van 55 Terneuzen. Hij is niet de enige Freeke op de kandidatenlijst. Zijn echtgenote staat op de derde plaats en zijn dochter op de vijfde stek, ook al heeft zij laten weten geen tijd te hebben voor de lokale politiek. ,,Maar misschien te zijner tijd wel”, zegt Freeke. ,,Ze heeft een aardje naar haar vaartje en wat niet is, kan nog komen. Dan staat ze in elk geval op de lijst.”