Samen fietsen tegen kanker

Tien jaar cel voor doodslag in Anjelieren­laan Vlissingen

14:13 MIDDELBURG - MIDDELBURG - De 35-jarige F. M. uit Vlissingen is vandaag door de rechtbank in Middelburg veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar voor doodslag op de toen 26-jarige Somalier Hussain Abdillahi. Tegen M. was een celstraf van elf jaar gevorderd. Het levenloze lichaam van Abdillahi werd op 22 september 2016 in zijn woning aan de Anjelierenlaan in Vlissingen aangetroffen.