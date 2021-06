Saman Groep en AgriSnellaad werken samen om elektrisch rijden in Zeeland te stimuleren

Natuurlijk leggen beide bedrijven al laadpunten aan. AgriSnellaad doet dat bijvoorbeeld op de openbare weg, of bij bedrijven. Maar niet bij particulieren, zoals Saman wel doet. ,,Als we een laadpunt plaatsen bij een bedrijf, krijgen we vaak vragen van medewerkers of we bij hen thuis ook een laadpunt willen neerzetten”, vertelt Roel Clement van AgriSnellaad. ,,Tot nu toe zeiden we dat we dat niet doen. Maar daarmee is iemand niet geholpen. Zo iemand moet dan verder op zoek en komt mogelijk uit bij een bedrijf buiten Zeeland.”