Salima (15) uit Terneuzen: ‘Ik wil later iets met psychologie gaan doen, want ik vind mensen heel interessant’

,,Zeker! Als het goed is, ga ik met een vriendin en haar moeder op vakantie naar Marokko. Ik kijk er erg naar uit, want ik kom daar altijd graag. Mijn ouders zijn in Marokko geboren, dus we gaan regelmatig terug. Van mijn vaderskant woont er veel familie in Den Haag, maar de familie van mijn moeder woont nog vooral in Marokko. Het leukste aan Marokko vind ik dat het in de avond veel drukker en bruisender is op straat dan in Nederland. De mensen vind ik in Nederland over het algemeen vriendelijker. Ik word daar toch vooral als toerist gezien.”