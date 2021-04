Salar spuit champagne als water, maar alleen voor de show: ‘Ik leef heel sober’

DIT ZIJN DE AZIMI'S Buffelen, zwoegen en zweten: ‘Sasan en Salar? Die hebben drie banen tegelijk...’

19 april Maart 1996. Op een frisse voorjaarsdag stapt in Vlissingen een Iraans gezin de veerboot richting Breskens op. Een paar tassen en koffers hebben ze bij zich, meer niet. Hun toekomst is onzeker, ze weten niet eens precies waar ze straks terechtkomen. Maar het viertal is vastberaden. Dit is wat ze wilden toen ze besloten huis en haard achter te laten. Hier, in Nederland, komen dromen uit, als je er maar hard genoeg in gelooft. Dus dat is wat ze doen. In zichzelf geloven.