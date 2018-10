Salar Azimi wordt eigenaar van Belgische amateurclub: Binnen 7 jaar op hoogste niveau

Chris de Stoop vertelt in Goes

10:00 GOES De Vlaamse auteur Chris de Stoop geeft maandag 22 oktober een lezing in het tropisch bos van Omnium in Goes. Hij vertelt dan vanaf 20.00 uur over zijn nieuwste boek 'Wanneer het water breekt'. De Stoop (1958) is journalist en auteur van geëngageerde boeken. Met 'Dit is mijn hof' - het relaas van de teloorgang van de gewone boer - won hij in 2016 de Zeeuwse Boekenprijs.