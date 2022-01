Salar Azimi wil met eigen kaviaar het nachtleven in: 100.000 euro voor een potje

‘Backing vocal’ Julia van de Ketterij hoeft niet zo nodig op de voorgrond

Julia van de Ketterij, afkomstig uit Vlissingen, is professioneel achtergrondzangeres. Ze is al jaren actief bij The Night of the Proms, waardoor ze samen zong met artiesten als Seal, John Miles en Chaka Khan. Julia kende een bewogen 2021 door het overlijden van haar vader, de bekende Zeeuwse gitarist Leo van de Ketterij. ,,De eerste maanden na zijn dood vroeg ik me sterk af: wil ik nog wel muziek maken zonder hem?”

10:44