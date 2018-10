Salar Azimi heeft eindelijk zijn eigen voetbalclub

Column Jan van Damme Uw stem telt

7:04 Nog twee dagen. Vooruit, twee en een beetje. Dan weten we welke schrijver dit jaar het populairste Zeeuwse boek van het seizoen 2017-2018 in de lucht mag houden. De verkiezing voor de PZC-Publieksprijs is deze keer ongemeen spannend. Wordt het Neeltje 'De meid’ Lokerse, of bouwen we een nieuw Versailles aan de Schelde in Ellewoutsdijk? Gisteren was het verschil tussen die twee titels te verwaarlozen. Of - dat is eerder gebeurd - komt een tot nu toe in de coulissen geparkeerde auteur op het laatste moment met duizend stembiljetten aanzetten?