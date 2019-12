Safety first bij Zeeuwse nieuwjaarsduiken: ‘Sommigen gaan nog beneveld het water in’

Nieuwe regels raken vrijwilli­gers brandweer Zeeland

17:32 MIDDELBURG - Een striktere scheiding tussen de taken van vrijwilligers en beroeps zal mogelijk voor de helft van de brandweerposten in Zeeland gevolgen hebben. Op die posten werken vrijwilligers die meer doen dan het basiswerk van een brandweerman. Zij hebben specialistische taken zoals het werken met gaspakken, duiken, bestrijden van natuurbranden of het werken op hoogte.