Sabrina werd 23 jaar geleden dood gevonden bij Oosterland, de dader loopt nog steeds vrij rond

De zaak sleepte destijds jaren aan en leverde veel publiciteit op. De politie had wel sporen. Zo lagen er spullen uit Sabrina's huis - die bij haar ouders woonde - bij haar lichaam en bleek de woning zorgvuldig schoongemaakt. Vrienden van haar zaten een poosje vast, maar de politie kreeg de bewijsvoering niet rond. Ook Peter R. de Vries besteedde in zijn programma aandacht aan de zaak, maar een oplossing kwam er nooit. Voor de gouden tip is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd.

De zaak rond Sabrina staat deze week centraal in de coldcasekalender van de politie. ,,Met die kalender laten we zien dat we ook oude, onopgeloste zaken niet vergeten", verklaart Willem van Hooijdonk, woordvoerder bij de politie Zeeland-West-Brabant. ,,We hebben een coldcaseteam, dat dit soort zaken constant in de gaten houdt en bijvoorbeeld bekijkt of nieuwe technieken kunnen helpen om de zaak alsnog op te lossen. Ze zorgen er ook voor dat alles wat we weten, op overzichtelijke manier is gedigitaliseerd. Mocht er dan een veelbelovende tip binnenkomen, dan kan zo'n zaak snel heropend worden.”