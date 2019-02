Sabewa belooft coulant te zijn

Antwerps schepencol­le­ge schrapt naam Delwaide­dok nu al

Het Antwerpse schepencollege heeft beslist de naam van het Delwaidedok in de haven nu al te schrappen en niet te wachten op het advies van een wetenschappelijk comité. Uit onderzoek was gebleken dat Antwerps oorlogsburgemeester Leo Delwaide "een actieve rol" in de Jodenrazzia's heeft gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. "Na lectuur van het boek was de zaak duidelijk: de naam is niet houdbaar", zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). Een nieuwe naam is er nog niet.