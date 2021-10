’s Ochtends je jurk aan en je pruik op: Nora weet niet beter

stem nu! Stem mee op het mooiste Zeeuwse boek!

18 oktober Wat is het beste Zeeuwse boek van het afgelopen jaar? In totaal zijn 64 boeken ingezonden voor de Zeeuwse Boekenprijs 2021. Van maandag 18 oktober tot en met woensdag 3 november (12 uur) kunt u via deze site op uw favoriete schrijver/boek stemmen.