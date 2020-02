’s Heeren Loo, het vroegere Arduin, niet langer onder intensief toezicht inspectie

Na de overname van Arduin heeft ’s Heeren Loo gewerkt aan verbetering van de zorg. ,,Deze grote inzet, de verbeteringen die al zichtbaar zijn en de openheid waarmee we onze dilemma’s delen, hebben gezorgd dat de IGJ voldoende vertrouwen heeft in onze organisatie om over te gaan tot regulier toezicht”, aldus ’s Heeren Loo op haar website.

Nog niet klaar

's Heeren Loo is nog niet klaar, realiseert de instelling zich. Dat het verscherpt toezicht versoepeld is, betekent echter wel dat de IGJ vertrouwen heeft in de manier waarop 's Heeren Loo de problemen aanpakt: ,,De IGJ zag en ziet ook dat medewerkers vanuit hun hart zorgen voor de cliënten en dat er hard gewerkt wordt aan scholing en deskundigheidsbevordering”, staat op de website.

In 2019 werd een plan van aanpak opgesteld. Dat omvat onder meer dat alle 450 cliënten een zorgplan krijgen of dat dit wordt geactualiseerd. ,,Dat was een heel belangrijk punt voor de inspectie”, aldus directeur Roland Stavorinus. ,,Ondersteuningsplannen moesten op orde zijn én ze moesten in het elektronisch cliëntendossier opgenomen worden. Bovendien, het personeel, dat de afgelopen acht jaar amper bijscholing kreeg, moest nieuwe vaardigheden aanleren en kennis verwerven. Het gaat dan om medicatie, omgang met risicovolle situaties en cliënten, planmatig werken, dossierkennis en samenwerking binnen teams en tussen disciplines.”

Erbarmelijke huisvesting

Op al die punten zijn belangrijke stappen gezet, constateerde de inspectie. ’s Heeren Loo heeft ook aan een paar eigen speerpunten hard gewerkt. ,,Ons reddingsplan omvatte wel meer dan dat waar de inspectie naar kijkt. We werken onder meer hard aan nieuwe huisvesting, die voldoet aan wat je anno 2020 mag verwachten. Want die huisvesting is soms wel heel erbarmelijk.”

’s Heeren Loo zoekt nog tientallen mensen om de ambities waar te maken. ,,Het gaat vooral om mbo-functies sociaal-pedagogisch werk. Wij hebben een eigen academie voor interne opleidingen. Onze contacten met Scalda zijn uitstekend. Begin dit jaar hebben we 25 pedagogisch medewerkers in opleiding aangenomen. Verder hebben we twee recruiters aangesteld die voortdurend op zoek zijn naar nieuwe medewerkers. Zij-instromers zijn ook welkom.”