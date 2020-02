Ryanne van Dorst ‘doet’ Zeeland: ‘Tunnel 5 euro? Op je muil!’

In het programma rijdt Van Dorst 's nachts door Nederland om te kijken wie er nog wakker is en wat er zoal gebeurt. In de aflevering van vanavond was Zeeland aan de beurt en dat ging gepaard met haar kenmerkende lompe, maar tegelijkertijd innemende manier van mensen benaderen, al was ze wel beducht voor de reacties. ,,Straks gaan ze nog met mosselen gooien.”

In Oost-Souburg trof ze Dingeman de Visser, die vertelde over zijn allergie voor straling van elektronische apparaten. Daarna ontmoette ze muzikanten die in een camper aan de Oosterschelde muziek maakten. Volgens Van Dorst is Zeeland te vergelijken met de ‘Filipijnen of het Indonesië van Nederland'. ,,Ook allemaal eilandjes.” Ook ging ze langs bij gevangenis Torentijd in Middelburg, waar ze een rondleiding kreeg van plaatsvervangend vestingsdirecteur Petra Weijman. Een medewerker liet Van Dorst het ‘peeskamertje’ zien, waar gevangen een keer per maand twee uur lang ‘alles mogen doen wat ze willen’.

Vervolgens reed de immer in het zwart geklede presentatrice richting Zeeuws-Vlaanderen, waar ze op de Westerscheldetunnel stuitte. Het toltarief beviel haar echter allerminst. ,,Vijf euro? Op je muil! En gauw!', klonk het geagiteerd. ,,Ik wist niet dat we dit hadden in Nederland.” Ze nam in Terneuzen een kijkje in de skihal, waar medewerkers met grote sneeuwschuivers in de weer waren. Van Dorst pakte een uitnodiging om in een tube naar beneden te glijden met beide handen aan, maar dat ging niet helemaal vlekkeloos: ,,Auw mijn reet", galmde het door de lege hal.

In Goes ging Van Dorst langs bij Ditte de Muynck, weduwe van de in 2017 overleden kunstenaar Reynier de Muynck. Ze noemde de spullen die ze vanuit haar auto zag staan in eerste instantie ‘een hoop troep', maar was later toch onder de indruk van het werk en van Ditte, die een spontaan ‘zielelied’ zong voor Van Dorst.

In Colijnsplaat werd de haven aangedaan, waar ze aan boord ging van een kotter. In plat Zeeuwse legden de twee vissers uit wat hun werk zoal inhoudt. Deze maand - januari - was het geen vetpot, zeiden ze.

Terug in Middelburg, het was inmiddels tegen zes uur in de ochtend, trof Van Dorst een verlaten Markt. ,,Is daar iemand? God? Bløf?”, riep ze vertwijfeld. Ze belandde vervolgens in het Chocolademuseum van Nanny en Richard Jansen. Van Dorst was vooral gecharmeerd van de chocolade penissen, waarvan ze er een in haar binnenzak stopte. ,,Nee, die hoef ik niet in de etalage te zetten", vertelde Nanny.