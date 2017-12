RWS: bouwstop dreigt door hoge prijzen

RWS heeft de komende twee jaar voor veertig miljoen euro aan bouwplannen op stapel staan, maar Sas vraagt zich hardop af of al die plannen door kunnen gaan. ,,Er komt een moment dat we eraan moeten denken opdrachten uit te stellen tot deze situatie voorbij is. En dan loopt de woningnood op.” Volgens Sas is er geen andere keus. ,,Door de hoge inkoopprijzen zouden we zó veel moeten bezuinigen dat we huizen moeten bouwen waar we niet achter kunnen staan. Dat kunnen we niet verantwoorden. Dan moet je inleveren op veiligheid of isolatie. We zitten aan een strak huurbeleid vast, dus aan de huurprijzen kunnen we ook niet veel veranderen.”