Rutte in Zeeland: ‘Dit is toch waanzinnig? Te gek, man!’

Mark Rutte is nog maar net uit de BMW gestapt, of zijn woordvoerster pakt de telefoon erbij. ,,Even een videootje opnemen voor Instagram”, roept hij, monter als altijd. ,,Zit mijn das goed?” Kort vertelt hij voor de camera dat hij op bezoek is in Zeeland om te zien hoe de provincie, ondanks de krimp, een gebied kan blijven waar het fijn wonen en werken is. ,,Ik heb er zin in.”

De eerste halte is viskwekerij Neeltje Jans. Na de koffie met bolus bezoekt Rutte de winkel bij de kwekerij. Hij krijgt mootjes haring aangeboden en deelt die rond. ,,Héérlijk is ie.” Iemand wil een foto maken. De premier neemt het toestel direct over en schiet allerlei plaatjes. ,,Zullen we even een selfie doen met z'n allen?”, roept hij. Hij wenkt gedeputeerde Jo-Annes de Bat. ,,Jij moet er ook bij.”