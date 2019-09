Ruth du Chatenier: Gezond tandvlees is zo belangrijk

Update | Video Bewoonster van verzor­gings­huis in Middelburg doet Youtube-op­roep: zwaai naar ons!

10:47 MIDDELBURG - Eenzaamheid onder ouderen is een groot probleem. Mevrouw Lilly van Amstel (83), bewoonster van verzorgingshuis SVRZ locatie Noordbolwerk in Middelburg, slaakt daarom een hartenkreet in een Youtube-filmpje: zwaai naar ons!