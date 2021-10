Rutger Schonis trok ten strijde tegen de tol, en met succes: ‘Het kabinet kan niet meer om afschaffing heen’

Provincie plaveit de snelste weg naar een tolvrije tunnel: ‘Nieuw kabinet moet bal in het doel schieten’

9 juli MIDDELBURG - Wat is de snelste weg naar een tolvrije tunnel? Als het Rijk de kosten over de jaren spreidt, kan het snel geregeld worden, denkt gedeputeerde Harry van der Maas (SGP, mobiliteit). En anders in 2025 in één keer 261 miljoen euro op tafel leggen. ,,Dat vinden we ook een mooi scenario."