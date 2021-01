Rutger en Marjelle willen dolgraag naar Rilland, maar zelfs daar is een huis nauwelijks meer te vinden

Minder coronapa­tiën­ten in Zeeuwse ziekenhui­zen

28 december GOES / TERNEUZEN - Bij de ziekenhuizen Adrz in Goes en ZorgSaam in Terneuzen lagen maandagochtend in totaal 37 coronapatiënten. Dat zijn er 7 minder dan op 21 december. Op de intensive cares van de ziekenhuizen worden, net als vorige week, 9 patiënten behandeld.