Russisch vrachtschip na Terneuzen nu in Engeland aan de ketting

Zwetend de kerst in, met kerstboot­camp in Terneuzen

16:19 TERNEUZEN - Jumping jacks, squats en push-ups. Het is niet het eerste wat in je opkomt als je aan kerst denkt. Voor Christian de Die is het de normaalste zaak van de wereld, hij hield op eerste kerstdag een kerstbootcamp in Terneuzen.