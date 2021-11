Rusland zet Volkskrant-correspondent en oud-PZC medewerker Tom Vennink het land uit

Vennink (31) studeerde tussen 2009 en 2012 aan de University College Roosevelt in Middelburg. In die tijd was hij als freelance verslaggever ook verbonden aan de PZC, waar hij zijn journalistieke loopbaan begon. In Middelburg groeide ook zijn fascinatie voor Rusland, mede door het contact met een Russische studiegenoot. Tegenwoordig schrijft hij als correspondent over Rusland voor de Volkskrant. Maar sinds vandaag is hij terug in Nederland en is hij ongewild onderdeel van een diplomatieke rel geworden.