Rusland is de grootste handelspartner van North Sea Port. Gaan sancties de handel verstoren? ‘Dit heeft gevolgen, alleen hoe en wat is koffiedik kijken’

Vorig jaar was Rusland de onbetwiste nummer één op de lijst met handelspartners van North Sea Port. Het ging om de op- en overslag van 6,3 miljoen ton goederen. Dat is bijna een tiende van totale zeeoverslag van bijna 70 miljoen ton. Het gaat vooral om import van olie, steenkool, meststoffen, lijnzaad en hout(pellets).

De Zeeuwse export naar Rusland is te verwaarlozen. Er gaat jaarlijks zo’n 100.000 ton goederen heen. Bij Russische tegenmaatregelen is er geen grote afzetmarkt verloren. Sinds 2014 is wel de export van voedsel grotendeels stilgevallen. Rusland stelde toen een boycot in voor groente en fruit uit de Europese Unie. Dat was het antwoord van Moskou op EU-sancties na het neerschieten van vlucht MH17 boven het oosten van Oekraïne.