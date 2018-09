Rups van zeer zeldzame nachtvlinder in Middelburgse tuin

Problemen bij Arduin zijn gigantisch: 'Je moet toezien hoe je kind verzuipt'

18 september VLISSINGEN - Alle ogen zijn gericht op het behandelcentrum van Arduin in Aagtekerke, waar cliënten deze week op last van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd worden weggehaald. Maar de problemen bij de instelling voor gehandicaptenzorg gaan veel verder. ,,Het is één jankende bende.”