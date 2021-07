Run op zomerkampen in Zeeland: vol is vol

,,We hebben de groepsgrootte dit jaar aangepast: van twintig naar dertig kinderen”, vertelt Ramon Hagendoorn. Hij is mede-eigenaar van Natural High Surfcamps, dat golfsurfen, windsurfen en kitesurfen aanbiedt voor 10- tot 13-jarigen en 13- tot 16-jarigen. ,,Er zijn nog wat plekken, maar het gaat hard. Zeker in het eerste en tweede kwartaal kwamen er veel aanvragen. Ik denk dat mensen zeker wilden zijn van een plekje. Als we hadden gewild, hadden we meer groepen kunnen maken, maar het moet wel verantwoord blijven. Er is geen marge voor fouten.”