Run op haardhout: het vliegt de winkel uit, en ‘hier en daar wordt er ook wel gejat, ja’

Hessel Eveleens uit Ovezande staat ook te kijken van de haardhouthausse. ,,Ik zette wat hout op Prikbord van een eik die we drie jaar geleden gekapt hebben. Goed droog, mooi hout met een hoge energiewaarde. Binnen een uur was het weg, voor 70 euro de kuub. Een jaar geleden kon ik het voor die prijs niet kwijt, nu kreeg ik de een na de ander aan de telefoon die boos of verontwaardigd was dat het al weg was. Ik zag dat er al 100 euro gevraagd werd voor hout dat heel snel opbrandt en een lage energiewaarde heeft. Ik vraag me af of je zo onder aan de streep zo heel veel goedkoper uit bent.”