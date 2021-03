Ruimtegebrek? Zeeuwse scholen pakken het creatief aan

COLUMN WILLEM VAN DAM Ik had zo'n vaag vermoeden van wat er komen zou

25 maart ,,Weet je waar jíj eens een stukkie over moet schijven…?’’ Met een dwingende wijsvinger priemde de man in mijn richting. Ik had bij de slager net een onsje rookvlees, een bakje likkepot (in de reclame!) en een pond gehakt (half om half) besteld, toen hij vlak naast me kwam staan. ,,Ho, ho, ho’’, deinsde ik terug, ,,denk om de anderhalve meter, hé?’’ Maar daar trok hij zich niet heel veel van aan.