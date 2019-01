Ruim twee keer zoveel Zeeuwse zonne-energie

GOES - Het vermogen om zonne-energie op te wekken is in Zeeland vorig jaar meer dan verdubbeld, meldt netwerkbeheerder Enduris.

In Zeeland waren eind 2018 700.000 zonnepanelen in bedrijf. Die panelen hebben samen een vermogen van 212 MegaWatt. Dat is bijna de helft van het vermogen van de kerncentrale Borssele. De zonnepanelen nemen in totaal twee vierkante kilometer aan ruimte op daken en percelen in beslag.

Volgens Enduris zijn alle zonnepanelen samen in staat om 63.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Dat is ruim een derde van alle huishoudens in de provincie Zeeland.

De groei komt met name door de ingebruikname van drie grote zonneparken in de provincie: Scaldia langs de rand van het Sloegebied (55 MW) en de zonneparken bij de Mortiere in Middelburg (14 MW) en in Zierikzee (12 MW).

Het de groei van totale vermogen aan zonnepanelen van 91 in 2017 naar 212 Megawatt vorig jaar was voor bijna een kwart (24 MW) toe te schrijven aan de Zeeuwse huishoudens. De overige 97 MW aan groei komt voor rekening van de grote drie zonneparken (samen 81 MW) en andere grotere installaties bij bedrijven en boerderijen in Zeeland.

Inmiddels zijn twee nieuwe zonneparken in aanleg, op Tholen (17 MW) en bij 's-Heer Arendskerke (3 MW), en is het zonnepark langs het Schelde-Rijnkanaal bij Rilland (12 MW) is in gebruik genomen.