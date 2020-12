Ruim 6 miljoen euro voor veiligere wegen en fietspaden in Zeeland

Terneuzen­se basis­school nog zeker de hele week dicht vanwege coronabe­smet­tin­gen

8 december TERNEUZEN - De Terneuzense basisschool De Kameleon blijft nog de hele week dicht, omdat ongeveer de helft van alle twaalf onderwijzers met het coronavirus is besmet of thuis in quarantaine moet blijven door besmettingen in de naaste omgeving.