Ruim 500 schapen doorkruisen Middelburg

De schapen verwachten eind deze week lammetjes, daarom worden ze ondergebracht in de stal. ,,Voor tweehonderd schapen is het de eerste keer dat ze lammeren. Ze vinden het nog een beetje spannend, en zorgen soms niet goed voor hun kleintjes. In de stal kunnen we daar goed zicht op houden”, legt Kaljouw uit. ,,Bovendien is het buiten koud. Zeker tweelingen zouden in de wei dood kunnen gaan.” Voor één schaap kwam de tocht te laat. ,,Vanmorgen vonden we in de wei al een lammetje. Het had de eerste nacht gelukkig overleefd.”