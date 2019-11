Ruim 400 vacatures ingevuld door mensen met uitkering in Zeeland

Drie Bevelandse en een Walcherse attractie in de race voor ‘leukste uitje’

14:00 VLISSINGEN - Drie Bevelandse en een Walcherse attractie maken kans op de titel ‘leukste Uitje van 2020'. Het gaat om speelboerderij ‘t Klok’uus in 's-Heer Arendskerke, de Stoomtrein Goes-Borsele, Berkenhof Tropical Zoo in Kwadendamme en het Zeeuws Maritiem MuZEEum in Vlissingen.