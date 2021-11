Ruim 100 besmettingen in Zeeuwse verpleeghuizen

Gezocht: jongeren die geen idee hebben wat ze willen, maar die misschien prima zelfstan­dig onderne­mers zijn

BURGH-HAAMSTEDE - Er zijn er zat van. Jongeren die géén idee hebben wat ze met hun leven willen. Die van school af gaan, geen baan hebben en maar wat rondlummelen. Of die (nog) wel op school zitten, maar dreigen af te haken. Pro Work in Burgh-Haamstede is precies naar die jongeren op zoek. Met het gratis programma Speed You Up worden jongeren klaargestoomd om een eigen bedrijfje te beginnen.

21 november