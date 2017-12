Ruigpootbuizerd is weer terug op de Schouwse akkers

,,We zien groenlingen, putters, kneutjes en kepen. Ook hebben we 200 veldleeuweriken geteld. Dat toont aan dat er weer meer biodiversiteit in het gebied is'', zegt Chris Vreugdenhil, projectcoördinator bij stichting Het Zeeuwse Landschap. Ook hazen en roofvogels zoals de torenvalk, blauwe kiekendief en ruigpootbuizerd zijn gesignaleerd. ,,Met dit project laten we zien dat je met niet al te ingewikkelde maatregelen bedreigde diersoorten voor uitsterving kunt behoeden. We zien nu dat de keten zich langzaam maar zeker herstelt. Over drie jaar eindigt het project. We zijn benieuwd hoe de vlag dan hangt. De biodiversiteit zou met 30 procent gestegen moeten zijn.''

Akkervogels zitten in het verdomhoekje. Voor de patrijs, de genoemde veldleeuwerik, gele kwikstaart en graspieper is het vijf voor twaalf. Door intensieve landbouw broeden in Zeeland hooguit nog 1000 tot 2000 patrijzenparen. Vorig jaar begon dan ook de Zeeuwse operatie 'red de patrijs'. Acht Schouwse boeren geven sinds vorig jaar de patrijs meer leefcomfort in een 500 hectare groot akkerbouwgebied tussen de Oosterscheldekering en de Schelphoek. Dat gebeurt in overleg met de stichting Het Zeeuwse Landschap en Landschapsbeheer Zeeland, die in de provincie het reddingsproject uitvoeren en coördineren.

Volledig scherm Zangvogels. © Jannie Timmer

Het gaat om een project van vier jaar. Daarvoor is bijna 400.000 euro in kas, waarvan de helft Europees geld. Natuurbeschermingsorganisaties, een anoniem fonds en de provincie leggen de rest van het geld op tafel. De patrijs staat symbool voor de teloorgang van de rijkdom aan diersoorten. ,,Het is nadrukkelijk de bedoeling dat ook andere dieren - van insecten, vogels tot zoogdieren weer terugkeren in het gebied.''



Experimenteren

In overleg experimenteren de boeren met een reeks maatregelen, zoals het laten staan van de stoppels van tarwe en de vervanging van akkerranden door bloemblokken. Naast dit patrijzenproject laat Het Zeeuwse Landschap ook andere proeven doen. Op gronden die de stichting aan akkerbouwers verpacht, worden sinds twee jaar smalle stroken met diverse gewassen ingezaaid. Vreugdenhil: ,,Als het ene gewas wordt geoogst, kunnen akkervogels vluchten naar een aangrenzende strook. Zo kunnen ze zich makkelijker handhaven.''

Het aantal boeren dat aan agrarisch natuurbeheer doet en zo de vogels een leefplek biedt, is landelijk fors afgenomen: van 40.000 naar 16.000. De terugval komt doordat boeren stoppen, door schaalvergroting en doordat de SNL-regeling (Subsidie Natuur en Landschap) wordt afgebouwd. Er is meer geld nodig, zeggen natuurbeschermers. Volgens de Vogelbescherming doet Nederland al tientallen jaren te weinig om boerenlandvogels (akker- en weidevogels) van de ondergang te redden. Ze diende daarom eind 2016 een klacht in bij de Europese Commissie.

Lichtpuntjes

Toch zijn er ook lichtpuntjes. Zeeuwse boeren doen steeds vaker mee aan natuur- en landschapsprojecten. Zo zijn er honderd nieuwe contracten afgesloten voor Poldernatuur Zeeland, een samenwerkingsverband van negen agrarische natuurverenigingen. Daarmee is het budget van 1,6 miljoen euro per jaar tot 2021 voor driekwart benut. Inmiddels zijn er 400 tot 500 boeren die akkerranden, graslanden en landschapselementen zoals knotwilgen en hagen in stand houden. Een deel doet dat nog op grond van de oude SNL-regeling (Subsidie Natuur en Landschap). Voor de nieuwe meerjarige regeling via Poldernatuur Zeeland is de belangstelling ook groot.