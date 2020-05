Ruige Kost: Paskal Jakobsen en Edwin Vinke praten in nieuw boek samen over eten

De chef van tweesterrenrestaurant De Kromme Watergang in Hoofdplaat en de Middelburgse popzanger zijn goede vrienden. Vinke ontwerpt ook de gerechten voor Jakobsens restaurant Hard & Ziel in Middelburg. Hun voortdurende gesprekken over eten zijn nu deels gebundeld in een boek. Dat verschijnt op 11 juni.

Liefhebberij

In Ruige kost delen ze hun favoriete en succesvolle recepten. Voor Jakobsen is koken een liefhebberij die hij steeds fanatieker is gaan beoefenen. Waar nodig roept hij de hulp in van Vinke. ,,Alle vragen die je nooit aan een chef durft te vragen, stelt Paskal wel aan Edwin", schrijft Carrera in een persbericht.