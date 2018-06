RUD Zeeland: 'Geen wapens nodig voor toezichthouders buitengebied'

Wel gaat de RUD iemand aanstellen die zich speciaal gaat bezig houden met het in goede banen leiden van de toezicht en handhaving in het buitengebied. Met name samenwerking met de politie noemde Boerma als een van de taken van de 'regisseur groene handhaving', zoals de functie van de nieuwe beleidsmedewerker is genoemd.

De discussie rond bewapening van toezichthouders kwam op gang nadat de RUD eind vorig jaar bekend had gemaakt dat ze hun mensen uit veiligheidsoverwegingen niet in de nachtelijke uren op pad stuurt. Dat leverde flink veel kritiek op van jagers, boswachters en boeren.